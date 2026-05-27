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Ausgabe 791
Debatte

SUVs

Moderne Totems

SUVs: Moderne Totems
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Dass die Zahl der Geländewagen auf den Straßen steigt, ist eigentlich irrational. Dennoch lässt sich das Phänomen erklären: mit Identität, Sicherheitsgefühl und sogar dem guten Gewissen.

Von wegen Gelände – dieses Vehikel ist ein anaboler Asphaltkoloss. Foto: Jens Volle
Von wegen Gelände – dieses Vehikel ist ein anaboler Asphaltkoloss. Foto: Jens Volle

Das Urteil im Prozess um den tödlichen Unfall am Stuttgarter Olgaeck fiel letzte Woche gleich am ersten Verhandlungstag: zwei Jahre auf Bewährung für den Fahrer, der im Mai 2025 unter Kokaineinfluss mit einem SUV (Sport Utility Vehicle) den Tod einer Frau verursachte und acht Passanten verletzte. Noch lange nicht abgeschlossen ist die Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit großer, mehrere Tonnen schwerer SUVs wie dem Mercedes-AMG G63, den der Verurteilte im Stadtverkehr fuhr. Laut Hersteller handelt es sich um "eine Ikone der Luxusklasse für den Geländeeinsatz". Das Gelände aber, über das die berüchtigten "Stadtpanzer" rollen, ist weniger physischer als vielmehr mentaler Natur. Wird auch oft argumentiert, dass rationale, technische, pragmatische Gründe für den Einsatz von SUVs sprächen, so ist es doch plausibler, dass andere Gründe ausschlaggebend sind. Nicht von ungefähr charakterisierte Roland Barthes das Automodell Citroën DS in seinem Buch "Mythen des Alltags" (1957) als "superlativisches Objekt" und als den "besten Boten der Übernatur". Was hätte er erst über die damals noch nicht so weit verbreiteten SUVs geschrieben?

Belege für die These, dass im SUV nicht der Homo oeconomicus, sondern eher eine Fahrgemeinschaft aus Homo irrationalis, Homo emotionalis, Homo mythologicus und Homo psychologicus am Steuer sitzt, liefern nicht nur Barthes oder Keith Bradsher mit seiner mitunter an der eigenen Polemik erstickenden Anti-SUV-Streitschrift "High and Mighty" (2002), sondern auch eine simple, nüchterne Kontextualisierung. Der SUV-Boom korreliert mit zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die aus rationaler Sicht gegen ihn sprechen: In den deutschsprachigen Ländern sinkt die Geburtenrate rapide, die Menschen sind im hohen Alter fitter als frühere Generationen, Heimlieferdienste gewinnen an Beliebtheit und die Einsamkeit nimmt zu, während der Anteil der Bevölkerung, der in ländlichen Gebieten – im Gelände! – lebt, stetig abnimmt.

Aus rein rationaler Sicht müsste der Trend unter solchen Umständen, wenn schon nicht zum vollständigen Verzicht auf das Auto, so doch zumindest zur Bevorzugung kleiner, sparsamer Fahrzeuge und zur Bildung von Fahrgemeinschaften führen. Nichtsdestotrotz geben Menschen in Umfragen regelmäßig an, dass SUVs total praktisch für (Groß-)Familien seien, dass sie den Einstieg für Gebrechliche erleichterten und obendrein für Großeinkäufe oder Geländefahrten unerlässlich seien. Das ist in etwa so, als tätigten Menschen gerade dann immer mehr Waffenkäufe, wenn die Zeiten immer friedlicher werden. Und wenn SUV-Fans argumentieren, dass der Treibstoffverbrauch im Laufe der Jahre doch deutlich gesenkt werden konnte, ist das insofern ein unsinniges Argument, als wenn schon derart große und schwere Autos weniger Kraftstoff verbrauchen, mit kleineren Autos natürlich noch viel weniger Ressourcen verschwendet würden.

SUVs werden billiger und "cleaner"

Schon 1865 veröffentlichte der britische Ökonom William Stanley Jevons seine Studie "The Coal Question". Darin stellte er fest, dass Effizienzsteigerungen bei Anlagen und Maschinen nicht zu weniger Verbrauch von Kohle in der Industrie führten. Der Grund: Wird für Hochöfen weniger Kohle verbraucht, steigt der Profit des Unternehmens, was mehr Kapital anzieht. Die Preise fallen, die Nachfrage steigt, die Anzahl der Hochöfen ebenso. Am Ende wird mehr Kohle verbraucht als zuvor. Reduziert man entsprechend den Kraftstoffverbrauch von Autos, fahren die Menschen häufiger Auto, da es billiger und "cleaner" geworden ist. Fühlt sich etwas ethisch korrekt an, konsumieren die Menschen tendenziell nicht weniger davon, sondern mehr. Wenig überraschend machen SUVs in der Schweiz bei den Neuzulassungen heute bereits über 50 Prozent aus, in Deutschland bilden sie bei den Neuzulassungen mit über 30 Prozent das stärkste Marktsegment.

Was die oft geäußerten Sicherheitsvorteile durch SUVs anbelangt, so zeugt dieses Argument primär von Egoismus – denn es profitieren vor allem die Fahrer selbst, wenn sie sich, mit Peter Sloterdijk gesprochen, in ihren "rollenden Uterus" zurückziehen und die Außenwelt mit "phallischen und analen Komponenten" auf Distanz halten. Zwar ist es verständlich, wenn beispielsweise kranke oder körperlich fragile Menschen im Straßenverkehr möglichst viel Blech um sich herum haben wollen. Ein Freund des Autors, dessen Eltern bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße starben und dessen kleiner Sohn schwer krebskrank ist, kaufte sich aus diesem Grund einen SUV – wer wollte es ihm verwehren? Aber solche Fälle sind doch eher die Ausnahme, nicht die Regel. Unabhängig von Einzelschicksalen und individuellen Beweggründen trägt der SUV-Boom zu einem bizarren Überbietungswettkampf bei. Wenn man einen SUV fährt, um gegenüber Verkehrsteilnehmern mit kleineren, leichteren Autos einen Sicherheitsvorteil zu haben, wäre es nach dieser Logik nur konsequent, wenn Letztere auf Leopard-Panzer umsteigen würden, um wiederum gegenüber den SUVs einen Sicherheitsvorteil zu haben. Und wären die Straßen erst einmal durch echte Panzer verstopft, erfolgte notgedrungen der Umstieg auf den Kampfjet für den Samstagseinkauf.

Aus dieser zivilen Wettrüstungsspirale gilt es auszubrechen – das Heil muss dabei nicht zwingend für alle im öffentlichen Nahverkehr liegen, insbesondere nicht für die Landbevölkerung. Auch für Introvertierte, Hochempfindliche oder Immungeschwächte ist und bleibt das Auto ein vorteilhaftes Gefährt. Gewisse Vorteile des Individualverkehrs würden sich zudem spätestens bei der nächsten, in überfüllten Bussen und Zügen verbrachten Pandemie zeigen. Und wer auf dem Lande lebt und öfter mal eine Tonne Sand holen muss, dem sei ein SUV natürlich gegönnt – solidarische Grüße gehen raus an Winfried Kretschmann! Wer jedoch die Vorzüge des städtischen Lebens mit seiner einmaligen Dichte an Möglichkeiten genießen möchte, sollte nicht durch narzisstisches, egoistisches und identitätsgetriebenes Verhalten zu negativem Dichtestress beitragen. Darüber hinaus ist der durch SUVs verhießene Statusgewinn nur eine Illusion, sobald man sich der Dialektik zwischen Fahrern und Autos bewusst wird.

Je größer das Auto, desto kleiner der Fahrer

Jene Menschen, die in städtischen Ballungsgebieten, zumal in engen süddeutschen Talkesseln, in immer größeren Autos manövrieren, realisieren nicht, dass sie im Vergleich zu ihren Vehikeln immer kleiner wirken. Es ist ein bisschen wie mit dem Penis des Bodybuilders: Je gewaltiger der Körper infolge des Trainings wird, desto kleiner wirkt das in seinen ursprünglichen Dimensionen verharrende Genital. In Zeiten der anabolen Automobile rückt der Mensch selbst in die Position des kümmerlichen Schwengels. So zeugt der SUV-Boom denn davon, dass wir in postdialektischen Zeiten leben. Offenbar sollen die anabolen Automobile, vermittels derer man sich über die Niederungen des Fußvolks und der Kleinlenker erhebt, auf primitive Weise den eigenen erhabenen Status repräsentieren, also die Größe der Person am Lenkrad bezeugen. Das Auto wird zur Fortsetzung der eigenen Identität, des tatsächlichen oder erhofften sozialen Status. Und Identität ist, in den Worten Theodor W. Adornos, "die Urform von Ideologie". Dass wir erst durch Kontexte zu uns selbst werden, ist dem postdialektischen Denken fremd.

Andere Größenverhältnisse. Foto: Julian Rettig

Andere Größenverhältnisse. Foto: Julian Rettig

Für einen Typen wie, sagen wir: Arnold Schwarzenegger ist ein SUV aus totemistischer Perspektive das angemessene Gefährt. Kurz gesagt, sind Totems Objekte, zu denen Menschen eine verwandtschaftliche Beziehung unterhalten, da sie Aspekte ihrer eigenen Identität mit ihnen assoziieren – das betrifft längst nicht nur indigene Kulturen und Naturobjekte, wie man sie aus der traditionellen Anthropologie und Ethnologie kennt, sondern auch hoch entwickelte moderne Konsumkulturen, in denen Menschen innige Verwandtschaftsbeziehungen zu Waren und technischen Produkten unterhalten, ja sich mit ihnen identifizieren. Schwarzenegger argumentierte einmal, dass ihm nur Großes adäquat sei: "Ich habe schon immer große Dinge geliebt, und sogar in meinem Haus habe ich riesige Möbel; alles ist speziell für mich angefertigt worden. Alles ist immer riesig. Ich mag einen großen Schreibtisch, ein großes Büro und so weiter. Das Gleiche gilt für Autos. Ich mag keine kleinen Autos, weil ich kein kleiner Mensch bin." Der Governator bezog sich dabei natürlich nicht nur auf seine physische, sondern auch auf seine meta-physische Größe als Person von welthistorischem Rang. Wenn nun ein paar Hundert Personen vom Kaliber eines Schwarzeneggers in SUVs herumrollen – geschenkt. Als Massenphänomen sind sie nicht nur ein Umwelt- und Sicherheitsproblem, sondern auch eine unfreiwillig komische Parade von Möchtegern-Schwarzeneggern. Denn die wenigsten von uns haben Arnold-Format, wie auch immer man dieses bewerten mag.

Der SUV-Boom beschränkt sich nicht auf die letzten Bastionen des Patriarchats im Abwehrkampf gegen Wokeness und einen Kapitalismus, der sich, wie die Soziologin Eva Illouz brillant herausgearbeitet hat, gegen echte Mannsbilder verschworen hat, indem er traditionell weiblich konnotierte Tugenden wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Rücksichtnahme über traditionell männlich konnotierte Tugenden wie Härte, Kampfgeist und Dominanz stellt. Zwar sind die Versicherungsnehmer für SUVs in Deutschland mit klarer Mehrheit männlich. Auch kaufen Frauen im Durchschnitt kleinere Autos, was jedoch auch auf ihre geringere Kaufkraft zurückzuführen sein dürfte. SUVs sind nun mal relativ teuer. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2025 zufolge unterscheiden sich Männer und Frauen hinsichtlich ihrer Beurteilung von SUVs aber kaum. Und wenn man nicht nur Zustände, sondern auch Dynamiken in den Blick nimmt, dann geht der statistisch erfassbare Trend auch bei Frauen zum SUV. 

Aufmerksamen Flaneuren im Stadtraum dürfte aufgefallen sein, dass am Steuer der mit luxuriöser Innenausstattung gepimpten Straßenpanzer vermehrt zart wirkende, in neueste Premium-Mode gewandete Damen schweben. Wenn der SUV gemäß psychoanalytischer Lesart ein Phallussymbol ist und als Penisprothese fragile Männlichkeit kaschieren soll, was ist dann der von Frauenhand geleaste, erworbene, gelenkte SUV? Ein mobiles Yoni-Symbol? Ein fahrbares Vaginalwahrzeichen? In jedem Fall gewinnen SUVs als Totems, narzisstische Projektionen und Statussymbole geschlechterübergreifend an Attraktivität – es ist zu befürchten, dass ausgerechnet Emanzipation und Gleichstellung den SUV-Boom weiter befeuern werden.

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2 Kommentare verfügbar

  • Ulrich Bauer
    vor 17 Stunden
    Antworten
    Leider ist es keine Ideologie, dass alleine schon das Frontdesign dieser Panzer tödlich ist, senkrecht aufragend, ohne Überlebenschance für Kinder und Mittelgroße. Drum sind sie auch so fatal mörderisch im Stadtverkehr, egal ob bewusst dafür gebraucht ("Amok") oder weil der Herrenreiter…
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Letzte Kommentare:

Ausgabe 791 / Merzlighting extreme / Tino Sanders / vor 12 Stunden 3 Minuten
DANKE! Wenigstens ein paar Minuten bin ich immer wieder froh, meine eigenen Gedanken so präzise formuliert verbreitet zu sehen. Hätten wir statt "Börse vor 8" jeden Abend einen solchen Kurzkommentar zb auch von einem Henning Venske oder Max...

Ausgabe 791 / Unrecht und Strafe / kid loco / vor 12 Stunden 39 Minuten
Danke, mir fehlten die Worte, Sie haben sie gefunden.

Ausgabe 791 / Moderne Totems / Ulrich Bauer / vor 15 Stunden 46 Minuten
Leider ist es keine Ideologie, dass alleine schon das Frontdesign dieser Panzer tödlich ist, senkrecht aufragend, ohne Überlebenschance für Kinder und Mittelgroße. Drum sind sie auch so fatal mörderisch im Stadtverkehr, egal ob bewusst dafür gebraucht...

Ausgabe 791 / Merzlighting extreme / B. Letta / vor 22 Stunden 5 Minuten
Auch wenn diese in folgenden Vergleich benutzte Ungenauigkeit in der Käferart ggf. beabsichtigt war "während Kapital und Vermögende von der Regierung geschützt werden wie Borkenkäfer von Stuttgart-21-Gegnern." möchte ich hier eine Korrektur...

Ausgabe 791 / Merzlighting extreme / hoer4er / vor 1 Tag 3 Stunden
Einfach guter Kommentar mit starken Tönen. Bitte weiter so!

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