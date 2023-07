Zum Interview Prayon: Betreutes Lachen

Christine Prayon hat sich von der "heute-show" auf die Bretter, die die Zeit bedeuten, zurückgezogen und erntet dafür Respekt vom "Spiegel" bis zum "Neuen Deutschland". Im Netzkommentar gibt es das übliche Panaschee aus Hurra und Pfuideibel. Das war zu erwarten, denn ihre Kritik zielt vor allem auf den Umgang mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine und auf den Vormarsch der Propaganda an allen Fronten. "Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht." Ja ist das noch Satire?

Ob die "heute-show" gehobenen satirischen Qualitätskriterien standhält oder ob sich hier Propaganda satirisch camoufliert, wie Prayon nahelegt, ist eine schöne Streitfrage, die dem beliebten Unterhaltungsformat vielleicht doch etwas zu viel der Ehre erweist. Warum also Welkes politisches Klimbim an die große Glocke hängen? Es ist etwas kleinkariert, der "heute-show" Stimmungsmache gegen Andersdenkende vorzuwerfen. Sich selbst als Opfer zu entdecken, ist Mode geworden, und für den woken Zeitgeist ist selbst die feinste Satire schon eine Mikroaggression.

Humor muss in Krisenzeiten positiv daherkommen

Kurt Tucholsky hat bereits 1919 betont, dass Satire "ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht" ist. Auf dem Schlachtfeld der Satire kämpften zu Lebzeiten Tucholskys die Enttäuschten für die Wahrheit. "Satire darf alles", das war sein Schlachtruf. Heute führt der Weg zum satirischen Hauen und Stechen nur noch selten über Erwartung, Erfahrung, Enttäuschung und Empörung im eigenen Leben. Das dauert zu lange! Was muss ich machen, um schnell Erfolg zu haben? Das ist heute die Frage, und Sarah Bosetti scheint die Antwort zu haben: ganz schnell reden und aufsagen, was angesagt ist. Fernsehsatire regiert die Stunde. Kurzatmig und selten zu Ende gedacht. Angerissen und weggeschmissen. Massenkompatibel und marktgerecht. Wenn die Demokratie – so Angela Merkel – marktkonform sein muss, warum sollte dann die Satire abseits stehen? Alles für die Quote. Und immer nur Lächeln. Volker Pispers wurde beim RBB die Moderation des Satirefestivals entzogen. Begründung: Er sei kein Sympathieträger. Jawohl! Humor muss gerade in Krisenzeiten positiv daherkommen. Das hat schon Dr. Joseph Goebbels gefordert.

Die "heute-show" hat Erfolg. Sie hat schnell ihr Millionenpublikum gefunden. Wer hätte 1980 gedacht, dass sich das ZDF mal eine eigene Satireshow nach amerikanischem Vorbild bastelt? Nonsens, Kalauer, Collagen, Videoschnipsel und hin und wieder eine politisch korrekte Ansage des Anchorman, der das Flachschiff der kritischen Fernsehunterhaltung souverän durch alle Untiefen steuert. Ja, ja! Der Demokratie droht Gefahr. Aber auch der Ampel mit ihrem wirren Farbenspiel. Welke bekämpft die AfD nicht, er pisst sie nur an. Erstaunlich gut gelaunt und mit öffentlich-rechtlicher Strahlkraft. Ist Oliver Welke ein Staatskabarettist? Ja, warum denn nicht? Merkel hatte ihren Regierungssprecher aus dem "heute journal" bezogen. Die irrlichternde Ampel könnte sich bei der "heute-show" bedienen. Könnte? Nein, sie sollte es schleunigst tun, denn wenn die Ampel erlischt, dann gilt zunächst mal: rechts vor links.



Ende Juli und Ende September ist Matthias Deutschmann mit seinem neuen Programm "Mephisto Consulting" auf Tour in Baden-Württemberg. Am 25. Juli in Freiburg, am 28. September in Singen, einen Tag später in Kaufbeuren und am 30. September in Bad Waldsee. Zu den Tourdaten.