15 Jahre Kontext: Wir feiern

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Dass es Schwierigkeiten bei der signaltechnischen Ausrüstung von S21 geben könnte, war schon im September 2010 durch einen Artikel von Arno Luik im Stern bekannt. Um bei den Kosten zu sparen, wurden die Tunnel mit zu kleinen Querschnitten für die...
Hört hört ! Die Ratten (einige Medien, allen voran die STZ, und einige Politiker) distanzieren sich ein bissle vom sinkenden Schiff. Ich vermute, sie suchen Rettungsboote für ihren Ruf. Über 20 Jahre lang schwafelten und logen sie vom „bestgeplanten...
Vielleicht sollte man sich einmal daran erinnern, dass Gesetze nichts anderes sind, als eine parlamentarische Vereinbarung: "so wollen wir es machen"; nix Heiliges. Außerdem könnten wir auch daran denken, dass unsere Vorfahren als Migranten in...
Auf die Entscheidungsträger von früher und auf die, die das Projekt nach wie vor für toll halten, wie der OB Nopper und die neue Verkehrsministerin, jetzt draufzuhauen bringt wohl nichts. Sie stellen sich blind und taub, ducken sich weg und sind...
Soso, Ende 2031? Bin dann über Achtzig. Und hoffentlich noch immer gut zu Fuß. Nämlich auf Wohnungssuche - herausgegriffen Stgt-Gablenberg ... Auf dass Sie wenigstens Ihren Humor nicht verlieren, Herr Bär!