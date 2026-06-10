15 Jahre Kontext: Wir feiern

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Ausgabe 793

15 Jahre Kontext

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Illustration: Oliver Stenzel, Grafik: Susanne Wais
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Der Oberrheingraben ist Hoffnungsraum der Wärmewende und belasteter Wasserspeicher zugleich. In der…
"Zusammen Leben Festival"
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Ausgabe 793 / Lachplatte 21 / B. Letta / vor 9 Stunden 5 Minuten
Dass es Schwierigkeiten bei der signaltechnischen Ausrüstung von S21 geben könnte, war schon im September 2010 durch einen Artikel von Arno Luik im Stern bekannt. Um bei den Kosten zu sparen, wurden die Tunnel mit zu kleinen Querschnitten für die...

Ausgabe 793 / Lachplatte 21 / Gisela Heinzmann / vor 13 Stunden 25 Minuten
Hört hört ! Die Ratten (einige Medien, allen voran die STZ, und einige Politiker) distanzieren sich ein bissle vom sinkenden Schiff. Ich vermute, sie suchen Rettungsboote für ihren Ruf. Über 20 Jahre lang schwafelten und logen sie vom „bestgeplanten...

Ausgabe 793 / Bett, Brot, Seife, Menschenwürde / Gun Wille / vor 1 Tag 7 Stunden
Vielleicht sollte man sich einmal daran erinnern, dass Gesetze nichts anderes sind, als eine parlamentarische Vereinbarung: "so wollen wir es machen"; nix Heiliges. Außerdem könnten wir auch daran denken, dass unsere Vorfahren als Migranten in...

Ausgabe 793 / Lachplatte 21 / Gerd Rathgeb / vor 1 Tag 8 Stunden
Auf die Entscheidungsträger von früher und auf die, die das Projekt nach wie vor für toll halten, wie der OB Nopper und die neue Verkehrsministerin, jetzt draufzuhauen bringt wohl nichts. Sie stellen sich blind und taub, ducken sich weg und sind...

Ausgabe 793 / Lachplatte 21 / Peter Bähr / vor 1 Tag 8 Stunden
Soso, Ende 2031? Bin dann über Achtzig. Und hoffentlich noch immer gut zu Fuß. Nämlich auf Wohnungssuche - herausgegriffen Stgt-Gablenberg ...  Auf dass Sie wenigstens Ihren Humor nicht verlieren, Herr Bär!

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