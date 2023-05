1. Mai in Straßburg: Alle gegen einen

"Wir sind wütend," erklärt eine junge Frau in schwarzer Vermummung, die gerade die letzten Glassplitter aus der Scheibe einer Bushaltestelle herausgetreten hat. "Jede Woche gibt es einen neuen Grund dafür. Die Rentenreform, letzte Woche die Angriffe der Polizei auf Migranten in Mayotte. Das ist organisierte Gewalt von Seiten des Staates." So organisiert, dass sie die wilde Demo sofort stoppen kann, ist die Staatsgewalt dann aber nicht. Der Zug geht durch ein paar Nebenstraßen, nimmt Bauzäune und Pflastersteine mit, bis die Polizei ihn am Quai des Bateliers stoppt und großflächig Tränengas verteilt. Effizienter als das Gas ist aber am Ende der strömende Regen, um die Demonstrierenden zu zerstreuen.

Es hängt von der Einigkeit ab

Ob die Demonstrationen gegen die Rentenreform doch noch erfolgreich sein werden, hängt am Ende vor allem davon ab, wie die Gewerkschaften zusammenhalten und es auch weiterhin schaffen, die Bevölkerung zu mobilisieren, schätzt der Soziologe und Volkswirt Heinz Bierbaum. Der einstige Vize-Vorsitzende der Linken ist heute Vorstandsvorsitzender der Linkspartei-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. "Macron versucht das jetzt durchzuziehen. Ob er das schafft, hängt davon ab, wie einheitlich die Gewerkschaften jetzt agieren. Die CFDT könnte ausschwenken und sich auf Verhandlungen mit der Regierung einlassen." Die Demonstrierenden wollen lieber von ihrem Präsidenten gehört werden als mit ihm verhandeln. Durch Bürgernähe allerdings hat Emmanuel Macron sich bislang nicht ausgezeichnet.

Am Ende können die Gewerkschaften landesweit auf eine Rekordteilnahme an den 1. Mai-Demos verweisen und sprechen von 2,3 Millionen Menschen auf den Straßen, die Polizei sagt 800.000. In den vergangenen Jahren wurden maximal 160.000 Teilnehmende gezählt.



