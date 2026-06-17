KAFVKA beim Ract!festival: "Dieses Land braucht mehr Linksradikale!"

Wut gemeinsam kanalisieren

Bei KAFVKA beginnt politische Musik häufig mit Wut, nicht nach einem pädagogischen Themenplan. "Die Songs entstehen nicht am Reißbrett", sagt Kakoschke. "Ich denke nicht: Heute kläre ich einmal über die queere Community auf. Ich schreibe die Texte aus einer starken Emotion heraus." Diese Gefühle speisen sich aus politischer Beschäftigung und persönlichen Erfahrungen. Kakoschke arbeitete fast zehn Jahre für eine Organisation, die geflüchtete Menschen unterstützt. Dadurch sei er kontinuierlich mit deren Lebensrealitäten in Kontakt gewesen. Flucht, Rassismus und der gesellschaftliche Rechtsruck tauchen entsprechend immer wieder in den Texten auf. "Ich wähle diese Themen nicht strategisch aus, aber Antirassismus und Antifaschismus sind natürlich unsere großen Themenfelder."

Deutlich wird dieser Ansatz auch bei "Alle hassen Nazis". Der Song entstand 2018, nachdem Rechtsradikale in Chemnitz tatsächliche oder vermeintliche Migrant:innen, Gegendemonstrant:innen, Journalist:innen und Unbeteiligte durch die Straßen gejagt hatten. Im Text reagiert KAFVKA nicht mit vorsichtiger Analyse, sondern mit aggressiver Abgrenzung. "Wenn ich sage: 'Halt die Fresse, wenn du das und das sagst', dann hat das natürlich etwas Destruktives", sagt Kakoschke. "Ich verbiete jemandem den Mund. Gleichzeitig war es für mich persönlich konstruktiv, diesen Song zu schreiben. Ich musste diese Wut in diesem Moment kanalisieren."