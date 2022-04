OB-Wahl in Tübingen: Grüne gegen Grüne

Baumgärtner geht davon aus, dass die zahlreichen Nein-Stimmen weniger Stimmen gegen sie sind als welche für Boris Palmer. Der hatte sich entschieden, nicht zur internen Abstimmung bei den Grünen antreten zu wollen, weil das nicht zum Ausschlussverfahren passe. Vorstandsmitglied Marc Mausch habe ihn aufgefordert, schrieb Palmer im Vorfeld an den Stadtvorstand und auf Facebook, "dass ich die Wahl annehme, falls mein Name mehrheitlich im Freifeld notiert wird". Das könne er nicht tun, da er eine verdeckte Kandidatur für unlauter hielte. Als überparteilichem Kandidaten sei ihm aber selbstverständlich jede Unterstützung aus dem demokratischen Spektrum willkommen, also sehe er "auch keinen Grund, ausgerechnet meiner eigenen Partei zu sagen, dass ich ihre Unterstützung nicht annehmen würde".

Die Polarisierung der Tübinger Basis verdeutlicht sich auch daran, dass sich die grünen Gruppierungen daraufhin für unterschiedliche Vorgehensweisen entschieden haben. Einmal gibt es den Stadtverband der Partei, der nur Stimmen für Kandidatinnen und Kandidaten zählen wollte, die auch zu einer Kandidatur bereit sind. Demnach waren Stimmen für Boris Palmer auf dem Freifeld ungültig. Bei der Alternativen Liste (AL), die im Gemeinderat eine gemeinsame Fraktion mit den Grünen bildet, waren Stimmen für den Amtsinhaber hingegen zulässig.

Bei den Grünen kam Baumgärtner auf 55 Prozent – was laut dem Außenstehenden Franz Untersteller nur "durch einen Taschenspielertrick, 14 Stimmen für Boris Palmer als ungültig zu erklären", möglich war. Von den 39 Mitgliedern, die bei den Alternativen abgestimmt haben, schrieben 24 Boris Palmer auf ihren Stimmzettel, 15 waren für Ulrike Baumgärtner (verkompliziert wird die Gemengelage dadurch, dass eine Doppelmitgliedschaft bei den zwei Gruppen und damit die mehrfache Stimmabgabe möglich ist). Der Amtsinhaber referiert daraufhin auf Facebook "nur die einfachen Tatsachen", nämlich dass es nun eine Kandidatin gebe, "die von den Grünen unterstützt wird und einen Kandidaten, der von der AL unterstützt wird". Sein Profilbild ändert er in der Folge in einen kleinen Maulwurf, der freudestrahlend die Nasenspitze gen Himmel reckt – das Logo der AL.

Baumgärtner sagt, sie wäre glücklicher damit gewesen, wenn sich Palmer nicht der Abstimmung entzogen hätte, spricht von einem offenen Rennen und verweist darauf, dass sie bei drei von vier Kommunalwahlen Stimmenkönigin geworden ist, was sie als Bestätigung ihrer Person und ihres Stils sieht.

Umweltschutz bedeute mehr als niedrige CO2-Bilanzen

Insgesamt 13 Jahre lang hat Baumgärtner bereits Ämter in der Tübinger Lokalpolitik ausgeübt, davon sechs als grüne Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. "Damit habe ich mehr Erfahrung in der Kommunalpolitik, als Boris Palmer bei seinem Amtsantritt hatte." An der Reutlinger Hochschule war sie Referentin für Ethik und nachhaltige Entwicklung, aktuell schult sie als Trainerin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Aspirantinnen und Aspiranten für das Bürgermeisteramt. "Uns geht es darum, vor allem Frauen zu ermutigen und zu stärken, den Schritt in kommunale Spitzenämter zu wagen." Während sie dem Amtsinhaber viele Erfolge nicht absprechen will, wird deutlich, dass sie andere Vorstellungen hat, wie eine Stadtverwaltung geleitet werden könnte. "Was Tonfall und Führungsstil angeht, möchte ich einen Gegenentwurf anbieten."

So sei Palmer stolz auf seinen Ruf als Macher. "Es braucht aber viele Macherinnen und Macher, nicht nur einen an der Spitze. So entstehen tragfähige und abgestimmte Lösungen", sagt sie. Für eine sozialökologische Transformation wäre eine Bewegung als Gemeinschaftsarbeit nötig. Und die Bürgerbeteiligung in Tübingen hält sie durchaus für ausbaufähig: Es sollte dabei um mehr gehen, als die Stadtbewohnerinnen und -bewohner über ohnehin Geplantes zu informieren, nämlich um wirklich ergebnisoffene Prozesse.

Bei der ökonomischen Entwicklung in Tübingen will Baumgärtner Tempo rausnehmen. Der Schutz von Klima und Umwelt bedeute mehr als nur CO2-Bilanzen zu reduzieren: etwa eine Ernährungswende in den städtischen Kantinen, mehr Fassadenbegrünungen und insektenfreundlichere Areale, weniger Versieglung von Grund und Boden. Und bevor das nächste Mal Flächen an Amazon oder Porsche vergeben werden, würde sie gerne prüfen, ob dort nicht Wohnungen wichtiger sein könnten als Gewerbe.

"Zwischen Verbotsregimen und Wachstumswahn"

Während die Wirtschaft in keiner Stadt des deutschen Südwestens schneller wächst als in Tübingen, unterstellt Baumgärtner, dass dabei der soziale Komplex vernachlässigt werde. "Auch in unserer Stadt gibt es ein massives Personalproblem bei der Erziehung und Altenpflege." Sie will die Stadtteiltreffs stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, sagt sie. Und in ihrer Bewerbungsrede für die Urwahl nannte sie es eine privilegierte Situation, in eine freie, demokratische Wahl gehen zu können und dabei als Grüne und Alternative in Tübingen so stark aufgestellt zu sein, "dass gleich zwei Persönlichkeiten aus unseren Reihen das Zeug dazu haben, im Herbst an die Spitze dieser wunderbaren Stadt gewählt zu werden".

Sie komme aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, betont sie. "Seit 50 Jahren wissen wir, dass unser Planet die Art unseres aktuellen Wirtschaftens nicht aushält. Durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat sich die Ressourcenfrage für uns noch dramatisch verschärft. Wer, wenn nicht wir im innovativen, grün-alternativen Tübingen findet gelingende und tragfähige Wege zwischen Verbotsregimen und Wachstumswahn?"

Es gehört wohl zu den Kuriositäten, an denen im Tübinger Wahlkampf nun wirklich kein Mangel herrscht, dass die etablierten Parteigrünen mehrheitlich für Baumgärtner stimmten und die Alternativen für den Kandidaten, der zwischen endlosem Wachstum und intakter Natur keinen Widerspruch sieht.