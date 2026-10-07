Die "Stuttgarter Zeitung" ist tot: Ein Land in der Südwest Presse

Warum nicht im Förderkreis von S 21 sitzen?

Es ist die Hinterlassenschaft eines Journalisten, der nie ein Journalist war. 2008 angetreten mit dem Diktum "Das Bedrucken toter Bäume ist out", online first, hat Dorfs die Papierzeitung, die er nie geachtet hat, Jahr für Jahr heruntergewirtschaftet, die Auflage nahezu halbiert. Er wollte geschmeidige Contentproduzenten, die ihm die Klickzahlen hochschrieben, auf dem Schoß schwäbischer Wirtschaftsgrößen beziehungsweise im Förderkreis von Stuttgart 21 sitzen und Geld verdienen. Qualitätsjournalismus, den er bei passender Gelegenheit propagierte, war ihm nie wichtig. Allein dessen Definition hätte ihm Probleme bereitet. Sein neues Steckenpferd ist konstruktiver Journalismus – was immer das sein könnte.

Ein kluger Gedanke zur Zukunft der Zeitungen? Nicht erinnerlich. Warum musste die Fusion von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" sein, warum die unzähligen Sparrunden, warum die Auflösung der Redaktionsstrukturen, warum das Anbiedern an vermeintliche Bedürfnisse des Publikums, das Bedienen des Boulevards? Warum die Schließung des Archivs, die Auslöschung des Gedächtnisses?

Der Exekutor Dorfs hat die Fragesteller stets mit der Antwort stehen gelassen, sie seien Ewiggestrige, hätten den Schuss nicht gehört und wüssten nicht, was die Leute heute wollten. Und selbst nach der Übernahme durch die "Südwest Presse" ließ er wissen, es sei gut, wenn man in diesen schwierigen Zeiten einen starken Verlag im Rücken hätte.

Der Fall Beck verstärkt den tiefen Frust

Ob er den Schuss gehört hat? Frisch aus Fernost zurück, fand er am ersten Arbeitstag eine Flut von Mails auf dem Tisch. Er habe sie noch nicht nach Pro und Contra sortieren können, bekundete er in der morgendlichen Konferenz, offenbar in der Annahme, dass auch lobende darunter sein könnten. Gemessen an den Briefen der StZ-Leserschaft, die an ihn gerichtet sind und oft in Kopie bei Kontext landen, dürfte Letzteres eher selten sind.

Es könnte der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Frust über die Zeitung sitzt tief und wird täglich genährt. Das Bildungsbürgertum, dessen Zentralorgan "die Stuttgarter" einmal war, nerven die vielen Fehler und die Überhandnahme von Essen und Trinken, das linksliberale Publikum beklagt die intellektuelle Unterernährung, der Sport-Fan regt sich über die Inaktualität der VfB-Berichterstattung auf, und ganz viele vermissen ihren Kolumnisten Oskar Beck, der nach 30 Jahren hingeschmissen hat.