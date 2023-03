Artikel drucken Ausgabe 626 Medien Wir ziehen um. Ziehen Sie mit! Wir ziehen um. Ziehen Sie mit! Von unserer Redaktion | Datum: 29.03.2023

Unabhängiger Journalismus braucht helle Köpfe. Und manchmal auch größere Räume. Für mehr Mitarbeiter:innen, IT und Mobiliar. Deswegen verlassen wir nach 12 Jahren unser altes Büro in der Hauptstätter Straße und ziehen in ein neues in der Hermannstraße im Stuttgarter Westen. Und weil so ein Umzug immer Geld verschlingt, freuen wir uns über Ihre Unterstützung!

Spendenkonto:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS Sie wollen uns dauerhaft unterstützen? Dann helfen Sie uns via Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli

Mehr zu unserem Umzug hier.

Illustration: Oliver Stenzel

Gefällt Ihnen dieser Artikel? Unterstützen Sie KONTEXT! Wie? Hier! Jetzt!