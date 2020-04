Eine Gruppe von Menschen wird von Corona besonders hart getroffen. Nicht, weil sie besonders gefährdet ist, sondern weil das Virus droht, sie in den Ruin zu treiben. Es sind die freien Kulturschaffenden, die keine Bühne mehr haben. Wir bieten ihnen jeden Tag eine virtuelle. In Folge 30 unserer Serie geht der "Vorhang auf" für Max Osswald!

Max Osswald hat kürzlich mal nachgeschaut und festgestellt: "Aha! Die Welt ist am Arsch." Also hat er beschlossen, den Beruf zu wechseln und reich zu werden. Um die Dächer von Autos abzusägen, um Blumentöpfe draus zu machen, das Konzept "to go" wird abgeschafft und technische Geräte werden hergestellt, damit sie lange funktionieren. Das Leben wird zur 20 Stunden Arbeitswoche und radikal zwangsentschleunigt – für die Umwelt, für die Seele. Zeit für Kochen, Zeit für Sex, Zeit für Sex nach dem Kochen ... Im Oktober vergangenen Jahres war dieser Gedanke noch so unrealistisch weit weg, dass er das Publikum vor der Bayreuther Poetry Slam-Bühne zum Lachen brachte. Heute wissen wir, dass zuviel Zeit den Menschen offenbar auch nicht glücklich macht.