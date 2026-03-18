Bürokratie in Stuttgart: Twilight Zone Ausländeramt

Und auch nicht die letzte. Seit mehreren Monaten versuchen die beiden, eine Fiktionsbescheinigung für Ersin zu bekommen, damit dieser ein Arbeitsvisum erhalten kann. Doch das werde nicht bearbeitet. Zwischenzeitlich versuchte Benito die Ausländerbehörde telefonisch zu erreichen. "Ich dachte mir so, okay, die werden wahrscheinlich nicht beim ersten Mal rangehen, aber der Telefonservice war damals von 10 bis 12 Uhr besetzt und ich habe direkt um 10 Uhr angerufen – besetzt." Immer wieder sei das so gewesen. Beim 89. Mal habe er ein Freizeichen bekommen, "dann wurde ich weggedrückt. Und beim 200. Mal oder so ist dann jemand rangegangen", berichtet Benito. Die Sachbearbeiterin sei extrem gestresst gewesen. Der gelernte Pfleger erklärte die Situation von Ersin, erkundigte sich nach dem Bearbeitungsstatus. "Und dann hieß es, 'naja, sie werden einen schönen Termin kriegen, wenn es bearbeitet ist.' Also nach dem Motto, das muss dir doch klar sein, also warum rufst du mich überhaupt an?" Mittlerweile gehe aber nicht mal mehr das, denn den Hörer beim Servicetelefon nimmt aktuell niemand ab, so Dolores Veledar-Peric.

Unbesetzte Stellen wegen Haushaltslage

Dass solche Probleme bei der Stuttgarter Ausländerbehörde nicht neu sind, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Seit Jahren sind lange Wartezeiten auf Termine, teils über mehrere Monate, Normalität. Die Folge: Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse werden erst kurz vor knapp via Notfallsystem verlängert – zum Teil sogar erst verspätet. Menschen können ihre Stellen nicht antreten, Arbeitgeber:innen können Personal nicht einstellen, Betroffene bangen schlichtweg um ihre Existenz. Die Behörde sei unterbesetzt, heißt es bereits seit Jahren von Seiten der Stadt.

Im Rathaus ist man sich der momentanen Situation bewusst. Auf Kontext-Anfrage heißt es: Zum 1. Februar waren von den insgesamt 175 Stellen ca. 144 besetzt. Dazu kommen laut Stadt 27 Aushilfen sowie Quereinsteiger:innen in Einarbeitung. Zum Vergleich: Im September 2025 waren es noch 125 Sachbearbeiter:innen und 17 Quereinsteiger:innen. Eine kleine Verbesserung, die sich in Zukunft aber wohl nicht weiterentwickeln kann. Durch die angespannte Haushaltslage der Stadt und der deswegen ausgerufenen Einstellungssperre darf die Behörde bestimmte Funktionsstellen nicht voll besetzen. So zum Beispiel auch das Servicetelefon, über das Dolores Veledar-Peric immer wieder versucht, jemanden zu erreichen. Und auch die Kürzungen der sogenannten Stuttgart-Zulage und des Jobticket-Zuschusses wirken sich laut Stadt nicht positiv auf die Einstellungen aus. Hinzu komme, dass die Arbeit in der Behörde rechtlich anspruchsvoll sei und zudem gesellschaftlich "sensibel". Verbesserung erhofft sich die Stadt ab nächstem Jahr. 2027 soll die Ausländerbehörde aus dem Gebäude in der Eberhardstraße ins Bollwerk in Stuttgart umziehen. Auch durch die Einführung der elektronischen Akte verspricht sich die Stadt nachhaltige Verbesserungen.

An der aktuellen Situation der drei ändert das nichts. "Was mich sehr frustriert und sehr stört: Dass die Menschen, die dort arbeiten, einfach so pauschal, mit so viel Leichtigkeit sagen: 'Machen Sie einfach einen Termin online'", sagt Veledar-Peric. Dabei sei bekannt, dass die Terminvergabe nicht funktioniert. Dass vielleicht von tausend Menschen eine Person einen Termin erhalte. "Ich hatte Situationen, wo meine Klientinnen suizidal waren und die haben wirklich dringend medizinische Hilfe gebraucht, konnten aber wegen fehlender Papiere nicht zum Arzt. Was soll ich dann machen?" Auf Kontext-Anfrage heißt es dazu von der Stadt, dass dazu eine Kontaktaufnahme mit der Ausländerbehörde notwendig sei, um die Umstände des Einzelfalls aufzuklären.

Trauma Ausländerbehörde

Im Umfeld von Benito und Ersin seien viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen mit der Ausländerbehörde in Stuttgart machen. Oft sitze man zusammen und lache darüber. Jede:r habe sein ganz eigenes Trauma mit der Behörde, so Ersin. Doch zum Lachen sei die Situation nicht wirklich: Die Arbeitgeber würden Verträge auflösen, dabei seien die Leute gebildet und qualifiziert. Viele stellen sich die Frage, wieso das in Stuttgart so läuft, berichtet Ersin. "Und dann endet es so, dass sie sagen, dass sie hier nicht willkommen sind. Dabei lernen sie die Sprache. Sie sind gut integriert, arbeiten, zahlen Steuern. Aber am Ende müssen sie sich mit Papieren beschäftigen."