Kontext im Merlin: Klimakrise – war da was?

Es gab Zeiten, in denen das Klima ein Dauerthema war. Heute fragen wir: "Wer spricht noch über das Klima?" Ein öffentlicher Dialog darüber ist wichtiger denn je.

Die "Zeit" nennt Jürgen Resch den "Schrecken der Autoindustrie", für den "Spiegel" ist er ein "Umweltkrieger", für die "Bild" der "gefürchtetste Umwelt-Aktivist" im ganzen Land. Und bei Winfried Kretschmann (Ministerpräsident, Grüne) und Ola Källenius (Mercedes-Chef) löst schon allein der Name schlechte Laune aus. Jürgen Resch, 65, ist Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) seit 1988 und bekannt dafür, dass er sich nicht scheut, Umweltthemen auch vor Gericht zu bringen. Dort war und ist Resch Dauergast als Kläger, nicht nur gegen Autofirmen wie VW, Mercedes und BMW, auch gegen die Regierung Kretschmann, der er vorwarf, "auf Anweisung" der Konzerne die gerichtlich angeordneten Dieselfahrverbote blockiert zu haben. Am kommenden Dienstag sitzt er auf dem Podium der Gesprächsreihe "Kontext im Merlin".

Außerdem auf dem Podium: Maike Schmidt, Leiterin Systemanalyse am ZSW, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg. Die Wirtschaftsingenieurin ist Vorsitzende des unabhängigen Klimasachverständigenrats der (noch amtierenden) grün-schwarzen Landesregierung. Das Gremium beobachtet mit "großer Sorge", dass der Klimaschutz zunehmend aus Debatten der Landesregierung "verschwindet".

Jan Kohlmeyer leitet die Stabstelle Klimaschutz bei der Stadt Stuttgart. Er ist angetreten, die Landeshauptstadt bis 2035 klimaneutral zu machen. Ein höchst ambitioniertes Unterfangen im Kessel, in dem nach Aussagen des Deutschen Wetterdienstes die heißeste Großstadt Deutschlands heranwächst. "Stop burning things" sei oberstes Gebot, sagt Kohlmeyer, und der Ausbau von Fuß- und Radwegen, des öffentlichen Nahverkehrs und der Elektromobilität Pflicht.

Für seine Perspektive kämpfen wird Samuel Bosch. Vor fünf Jahren, am 12. Dezember 2020, hat er eine Bluteiche in der Ravensburger Karlsstraße bestiegen und ein Baumhaus gebaut, geschmückt mit einem Banner, auf dem "System Change not Climate Change" stand. Danach ist er in den Altdorfer Wald gezogen, wo er seit fünf Jahren mit jungen Menschen zusammenlebt. Der 23-Jährige sagt, es brauche ein "Bewusstsein für die Realität, auf die wir zurasen". Deshalb gelte es, laut zu bleiben.



"Wer spricht noch über das Klima?" – Podiumsdiskussion am Montag, 16. Februar um 19.30 Uhr im Merlin, Augustenstraße 72, 70178 Stuttgart. Den Abend moderieren wird Stefan Siller.