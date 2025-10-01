Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 757
Gesellschaft

Susanne Wetterich

CDU-Frau mit Vergangenheit

Susanne Wetterich: CDU-Frau mit Vergangenheit
|

Datum:

Die Stuttgarter CDU-Politikerin Susanne Wetterich, 69, streicht einen Teil ihrer Biographie: ihre kommunistische Vergangenheit. Wer sie namentlich erwähnt, dem droht eine Klage. Gegen Kontext ist die Landesvorsitzende der Frauen-Union am vergangenen Donnerstag vor Gericht gezogen.

Wetterich, früher Kommunistin, und ihr Anwalt Emanuel Burkhardt. Fotos: Jens Volle
Wetterich, früher Kommunistin, und ihr Anwalt Emanuel Burkhardt. Fotos: Jens Volle

Die Geschichte beginnt mit einem Interview zum Radikalenerlass. Die Älteren erinnern sich: Man schrieb das Jahr 1972, von dem an die Verfassungstreue geprüft wurde. Von all denen, die sich im Staatsdienst befanden oder dort noch etwas werden wollten. Wer den Check nicht bestand, und das waren im Wesentlichen Linke, fiel unter das "Berufsverbot". 53 Jahre danach, im Lichte steigender AfD-Zahlen, denkt die Politik über Ähnliches nach, über einen Radikalenerlass 2.0 sozusagen.

Das war der Anlass für Kontext, mit Werner Siebler zu reden, der als "roter Briefträger" von der DKP bundesweit bekannt wurde und heute für den "Bundesarbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte" spricht. In dem langen Interview vom 23. Juli 2025 verweist Autor Hermann G. Abmayr auf Betroffene von damals, unter anderem auf Winfried Kretschmann, der Mitglied des Kommunistischen Bunds Westdeutschland (KBW) war und später grüner Ministerpräsident wurde. In diesem Zusammenhang fällt der entscheidende Satz: "Die ebenfalls in einer maoistischen Partei engagierte Susanne Wetterich, auch ein Opfer des Radikalenerlasses in Stuttgart, hat es 2021 über die CDU-Liste kurzfristig bis in den Bundestag geschafft."

Und das hätte Kontext nicht drucken dürfen. Sagt Susanne Wetterich. Sie sei keine "Person des öffentlichen Lebens", lässt die frühere Bundestagsabgeordnete wissen, und verlangt, ihren Namen umgehend zu löschen. Der Rückgriff auf "Ereignisse aus den siebziger Jahren", also die Sympathie für den Kommunismus, verletze ihre Persönlichkeitsrechte.

Die heute 69-jährige Journalistin war zwischen 1992 und 2002 Pressechefin bei den Stuttgarter Oberbürgermeistern Manfred Rommel und Wolfgang Schuster (beide CDU), ist seit 2019 Vorsitzende der baden-württembergischen Frauen-Union der CDU, gehört dem Landesvorstand der Partei und der Regionalversammlung Stuttgart an.

Dem Beispiel Kretschmann mag Wetterich nicht folgen

Kontext lehnt ihr Ansinnen ab. Die Zeitung betrachtet die CDU-Politikerin als Person der Zeitgeschichte und erinnert an Winfried Kretschmann. Mit ihm befinde sie sich doch in "guter Gesellschaft", schreibt ihr die Chefredaktion. Was die Vergangenheit angehe. Wie bekannt, sieht der Ministerpräsident seine KBW-Zeit als eine "Verirrung in ein linksradikales Weltbild", das er dank der Philosophin Hannah Arendt ("Sie rüttelte mein Denken auf") überwinden konnte.

Im Gegensatz zu Kontext hatte Wetterich bei der "Stuttgarter Zeitung" Erfolg. Im Juli 2022 wird sie dort in einem Artikel zur "bekannten Christdemokratin", die in die Mühlen des Radikalenerlasses geraten ist. Sie sei eine "einst kommunistische CDU-Frau", die sich in der Partei "in herausgehobener Position" engagiere, gut bekannt mit Thomas Strobl und verfassungstreu. Daran bestehe nicht der geringste Zweifel. Wer sich bei den Christdemokraten auskennt, weiß, wer gemeint ist, der große Rest muss rätseln.

Ebenfalls durchgesetzt hat sie sich bei der Universität Heidelberg. Am dortigen Historischen Seminar lief ein Forschungsprojekt mit dem Titel: "Der Radikalenerlass in Baden-Württemberg", gefördert vom Stuttgarter Wissenschaftsministerium. In ersten Veröffentlichungen taucht noch der "Fall Susanne Wetterich" auf, der "regionale Aufmerksamkeit" erregt habe, heute gibt es nur noch den "Fall einer Studentin".

Kontext wird ein halbes Jahr Haft angedroht

Gegen Kontext hat die Journalistin den Rechtsweg beschritten. Die Kanzlei Rödl & Partner – mit Außenstellen von Aserbaidschan bis Zypern – beantragt beim Landgericht Stuttgart eine einstweilige Verfügung. Kontext habe die "identifizierende Berichterstattung" zu unterlassen, fordert die Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft. In ihrem ersten Schriftsatz moniert die Kanzlei, die Persönlichkeitsrechte ihrer Mandantin würden "in besonders schwerer Weise" verletzt, sie werde "in unzumutbarer Weise der Öffentlichkeit vorgeführt". Im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht müsse sie nicht hinnehmen, "mit ihrem zurückliegenden Verhalten konfrontiert zu werden".

In einem zweiten Schriftsatz legt die Kanzlei nach. Jetzt soll es auch noch um die Frage gehen, ob die Studentin der Germanistik und Geschichte Mitglied der KPD war? Diese 1970 noch als KPD/AO ("Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbauorganisation") gegründete Kleinstpartei hatte sich der "Diktatur des Proletariats" verschrieben, ihr Held war Mao Tse-Tung und ihre Mitglieder wurden später wohlbekannt. Unter anderem waren Antje Vollmer (Politikerin), Karl Schlögel (Friedenspreisträger) und Christian Semler (taz-Journalist) mit dabei.

Die Kanzlei reicht eine eidesstattliche Versicherung nach, in der Susanne Ruth Wetterich erklärt, sie sei "zu keinem Zeitpunkt" Mitglied in einer maoistischen Partei gewesen. Richtig sei allein, dass sie in ihren Jugendjahren und zu Beginn ihres Studiums die "Ansichten einer maoistischen Partei, konkret der KPD, teilte", an Veranstaltungen und Demonstrationen teilgenommen habe, "sowie Flugblätter verteilte". Zum Beginn des Jahres 1980 löste sich die KPD auf.

Sie sei "kein Bombenleger" hat Wetterich gesagt

Im dritten Schriftsatz wird erläutert, dass Wetterich auch als kontextuelles Beispiel untauglich ist, sprich gar nicht in die Liste der Berufsverbot-Opfer passt. Beschäftigt war sie Ende der Siebzigerjahre als Hilfskraft in der Bibliothek des Instituts für Literaturwissenschaft, wo sie in die Fänge des Verfassungsschutzes geriet. Die Staatsschützer hatten Zweifel an ihrer Verfassungstreue. Gegen den Rausschmiss durch die Universität strengte sie eine Klage an, die sich, dem Vortrag ihrer Verteidiger folgend, auf dem Vergleichsweg erledigte. Ihre Mandantin sei bis Ende 1980 weiter beschäftigt worden.

Sie sei "wahrhaftig kein Bombenleger", hat Wetterich damals gesagt, als noch nicht gegendert wurde. Danach heuerte sie als Redakteurin beim Süddeutschen Rundfunk an (1984 bis 1992) und lässt ausrichten, sie habe sich fortan nicht mehr politisch betätigt, bis sie im Jahr 2000 in die CDU eintrat. Rödl & Partner kommen zum Schluss, dass der Radikalenerlass "keinerlei Auswirkungen" auf ihren beruflichen Werdegang hatte, eine "irgendwie geartete Beeinträchtigung" habe es nicht gegeben.

Was sich hier so harmlos anhört, war damals keine Nichtigkeit. Der Fall Wetterich, verbunden mit Protestaktionen und Kundgebungen der linksradikalen Gemeinde, hat die Politik bis hin zum Ministerpräsidenten Lothar Späth (CDU) beschäftigt. Während die Uni beteuerte, keinen "Ermessensspielraum" zu haben, bemühte Wissenschaftsminister Helmut Engler (CDU) das Bundesverfassungsgericht, das absolute Loyalität einforderte, das Innenministerium von Karl Schiess (CDU/"Schiess-Erlass") hätte am liebsten auch den Hausmeister vom Dienst entfernt, nur Späth blieb cool. Von ihm ist der Satz überliefert, hier habe sich ein "kleiner Fisch im Netz der Behörden" verfangen. Laut "Stuttgarter Nachrichten" vom 24. Februar 1979 hat er den Hardlinern im Fall Wetterich geraten: "Nicht päpstlicher sein als der Papst. Im Einzelfall freihändig entscheiden." Die Zeitung berichtete damals übrigens mit Namensnennung.

Das Gericht folgte den Argumenten der Klägerin nicht.

Das Gericht folgte den Argumenten der Klägerin nicht.

Am vergangenen Donnerstag, dem 25. September, stand Kontext nun gegen Susanne Wetterich vor Gericht. Tatsächlich tat sich der Vorsitzende Richter der Pressekammer des Stuttgarter Landgerichts etwas schwer, herauszulesen, was genau Wetterich denn nun am Text kritisiere. Der Begriff "Opfer", befand das Gericht, sei eine Meinungsäußerung und somit zulässig, außerdem bestünden "hinreichende Anknüpfungstatsachen", diesen Begriff zu verwenden. Auch das Argument, die kommunistische – nennen wir es "Phase" – sei ja lange her, zog nicht vor Gericht. Die Auswirkungen auf Wetterich durch den Radikalenerlass seien öffentlich abrufbar (Archiv der "Stuttgarter Nachrichten") und das Thema in Kontext aktuell aufgegriffen rund um die Frage, wie mit AfDler:innen im Staatsdienst zu verfahren sei. Auch eine Prangerwirkung, wie Wetterichs Anwalt Emanuel Burkhardt anführte, gebe es nicht, sei doch die betreffende Stelle im Text weder despektierlich noch sonstwie anprangernd formuliert. Alles in allem sei Susanne Wetterich Landespolitikerin und könne deshalb auch nicht über ihr eigenes Bild in der Öffentlichkeit bestimmen.

Ein Zeuge: Sie wollte für Pol Pot sammeln

Allerdings: War Susanne Wetterich denn nun Parteimitglied der KPD, was sich vor dem Hintergrund der Konspiration von damals zugegebenermaßen schwer beweisen lässt? Denn dann müsste es nicht "in einer maoistischen Partei engagiert" heißen sondern "für eine maoistischen Partei engagiert". Das Angebot von Kontext das "in" zu einem "für" zu machen, kam zwar zum Zug, dann aber unter die Räder. Denn einer ihrer Genossen von damals hatte sich Kontext als Zeuge zur Verfügung gestellt und eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. In der erinnert sich der Jurist, dass Susanne Wetterich in der "Zelle" der KPD an der Uni Stuttgart mitnichten nur irgendwelche Flugblätter verteilt habe, sondern für die Rote Khmer und Kambodschas Diktator Pol Pot Geld habe sammeln wollen. "Für einen Massenmörder", konkretisierte Kontext-Anwalt Markus Köhler. Wetterich erinnerte sich an dieses Detail nicht, nur sehr kenntnisreich daran, dass es nach ihrer Auffassung keine KPD-Zelle an der Uni Stuttgart gegeben habe.

Um zu klären, wie man sich denn überhaupt so eine KPD-Zelle vorstellen müsse, unterbrach der Richter die Verhandlung. Nach der Pause zog Susanne Wetterich ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Kontext zurück. Sie habe erkannt, dass sie die Kammer nicht von ihrer Rechtsauffassung überzeugen könne. Einer Kontext-Kollegin sagte sie später zur Begründung, sie habe zurückgezogen, "bevor ich mit noch mehr schlimmen Dingen in Verbindung gebracht werde". Die Kosten des Gerichts und von Kontext muss sie von Gesetzes wegen tragen.

Was bleibt, ist die Frage, warum Susanne Wetterich so viel Energie in die Löschung eines Teils ihrer Biographie steckt? Die Kirchengemeinderätin (Magdalenenkirche) selbst sagt dazu nichts, die CDU, die offiziell keine Kenntnis davon hat, auch nicht, nur ihre Anwälte bieten eine Antwort an. Sie glauben, das schade dem Ehrenamt. Grundsätzlich, weil jedermann und jedefrau sich genau überlegen würde, ob sie ein solches Amt übernehmen sollten, wenn sie mit Vorgängen, die über 45 Jahren zurückliegen, konfrontiert würden. Erstaunlich, dass es Ex-Maoist Kretschmann bis in die Villa Reitzenstein gebracht hat.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

26.10.2011
Die Abkratzer

Seit Jahren gibt es einen ganzen Haufen Bahnhofsgegner. Sie sind laut, bisweilen nervend und ziemlich sichtbar, und man könnte meinen, es gebe nur sie. Aber wenn man genau hinschaut, findet man in Stuttgart auch ein paar versprengte Menschen, die so…

5 Kommentare
02.04.2025
Frauen im Parlament
Die Sache mit dem Reißverschluss

Für die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist ein prominentes Datum ausgeguckt: der 8. März 2026, 105 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag. Am Männerüberhang wird das wenig ändern. Denn ohne ehrliche Quote muss weiterhin jede Reform…

1 Kommentar
23.07.2025
Pläne gegen AfD im Staatsdienst
"Radikalenerlass ist die falsche Antwort"

AfD-Lehrer, Reichsbürger als Erzieher, rassistische Polizisten. Wer will das? Werner Siebler von den "Initiativen gegen Berufsverbote" warnt vor einem, wie es heißt, gegen die AfD gerichteten Radikalenerlass 2.0 und kritisiert die jüngsten Vorschläge…

2 Kommentare
Das Thema klebt wie eine Klette
07.09.2022
CDU und Frauenquote
Das Thema klebt wie eine Klette

In jahrzehntelanger Kleinarbeit hat die Union den Beweis erbracht, dass viel zu viele Männer politischen Einfluss ohne Zwang nicht teilen. Am Wochenende auf dem CDU-Bundesparteitag in Hannover könnte die letzte große politische Bastion der…

5 Kommentare
01.05.2024
"Verfassungstreue-Check"
Radikalenerlass 2.0?

Brandenburg und Sachsen überprüfen Beamtinnen und Beamte wieder auf ihre Treue zum Grundgesetz. Die Deutungshoheit hat dabei der Verfassungsschutz. Auch für Baden-Württemberg liegt ein solcher Vorstoß vor. Das weckt ungute Erinnerungen.

2 Kommentare
17.01.2024
Radikalenerlass
Kommunen machen Druck

Was wird aus den Betroffenen des Radikalenerlasses? Weil weder in der baden-württembergischen Landesregierung noch im Landtag Anstrengungen erkennbar sind, diese zu rehabilitieren und zu entschädigen, fordern immer mehr Gemeinderäte per Resolutionen…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 757 vom 01.10.2025

Mehr Stoff

"Ihr braucht mehr Sport!" Klare Ansage. Sie stammt keinesfalls nur von Bernd Sautter, Texter und…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

8 Kommentare verfügbar

  • MichaK
    vor 1 Tag
    Antworten
    Notariell beurkundeter Lebenslauf, notariell beurkundete Steuerbescheide, notariell beurkundeter Grundbesitzreport, notariell beurkundeter Report zu Firmenanteilen und sonstigen Investitionen in Firmen, notariell beurkundetes erweitertes Führungszeugnis des BZR, notariell beurkundete Liste zu…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 757 / Mehr Stoff / Bernd Sautter / vor 1 Tag 6 Stunden
Respekt, lieber Walter Made, das zu bemerken ist schon ganz großer Spirt. Ich verneige mich. Mit leicht gerötetem Haupt zugegebenermaßen. Offenbar hab ich 14 Tage nach Geburt vergessen, den TV einzuschalten. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass ich dafür...

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / MichaK / vor 1 Tag 6 Stunden
Notariell beurkundeter Lebenslauf, notariell beurkundete Steuerbescheide, notariell beurkundeter Grundbesitzreport, notariell beurkundeter Report zu Firmenanteilen und sonstigen Investitionen in Firmen, notariell beurkundetes erweitertes Führungszeugnis des...

Ausgabe 709 / Vergessene Orte / Frank Lichtlein / vor 1 Tag 20 Stunden
In meiner Stadt versuche ich (als Stadtrat) eine Leerstandsteuer einzuführen. In Deutschland ist das Neuland, aber in Österreich und Frankreich gibt es das schon. Es wäre eine kommunale Steuer nach Art 105/106 GG - vom Typus her dasselbe wie die...

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / W. B. / vor 1 Tag 21 Stunden
Charakter im Zusammenhang mit Politiker/in? Gibt es so etwas überhaupt?

Ausgabe 757 / CDU-Frau mit Vergangenheit / W. B. / vor 1 Tag 21 Stunden
????

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!