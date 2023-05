Zum Tod von Winfried Wolf: Herz und Hirn

"Engagiert für eine bessere Welt"

Christine Prayon, Kabarettistin

Winfried Wolf gehörte zu den Unermüdlichen, Rastlosen, Engagierten und das in einem Maß, dass es für mehrere Leben gereicht hätte. Selten sind wir uns persönlich begegnet, aber oft klopfte er digital an und bat um Unterstützung für seine Anliegen, seien es Protestappelle gegen Stuttgart 21, Solidaritätsbekundungen mit Griechenland oder die Herausgabe einer linken Zeitung. Ich habe ihn als durch und durch politischen Menschen wahrgenommen, als jemanden, der sich und seine Befindlichkeiten hinten anstellt und für den das Engagement für eine bessere Welt Lebensinhalt war. Menschen wie Winnie, die sich so mit Haut und Haaren "der Sache" verschreiben, trifft man sehr selten. Sein Tod macht mich betroffen.