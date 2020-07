In Deckung!

Nun begegnen zwar die Superhelden der "Fantastic Four" in der Verfilmung von "Rise of the Silver Surfer" einem Grizzly im Schwarzwald. Tatsächlich aber sind die Chancen, in der Bundesrepublik einem Bären über den Weg zu laufen, eher überschaubar: Die Familie gilt in Deutschland seit 200 Jahren als ausgerottet. Doch wer sich damit auf der sicheren Seite wähnt, urteilt vorschnell. Erinnert sei nur an JJ1, der breiteren Öffentlichkeit als "Bruno" bekannt: 2006 marschierte der italienische Braunbär über die Alpen und versetzte Bayern respektive Edmund Stoiber in Angst und Schrecken. Der beste Kanzler, den Deutschland niemals hatte, popularisierte daraufhin nicht nur die Unterscheidung zwischen Normalbär, Schadbär und Problembär. Die Gemengelage bewegte ihn obendrein zu seinem, neben dem "Münchner Flughafen", vielleicht berühmtesten Aphorismus: "Es ist ganz klar, dass, äh, dieser Bär, äh, ein Problembär ist, und, äh, es ist im Übrigen auch, äh, im Grunde genommen, äh, durchaus, äh, ein, ähm, gewisses Glück gewesen. Der hat um ein Uhr nachts, äh, praktisch, äh, diese Hühner gerissen. […] Und stellen Sie sich mal vor, äh, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt, äh, dem Bären, äh, praktisch begegnet, äh – was da hätte passieren können!" Schrecklich wäre das geworden. Wenn die Leute nicht wissen, dass sie sich ducken können.