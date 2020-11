Bewaffnet euch!

Wunder, Eisbären und Kontext

Es gibt auch gute Nachrichten in schlimmen Zeiten: Daimler ist am Abschiffen – aber Kontext lebt (und die kleine Schwester taz auch). 500 Mal Kontext, und meine Omi Glimbzsch in Zittau ist immer noch nicht blind.

Wir gratulieren! Klar, das Wehklagen…