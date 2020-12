Italien in BaWü: Wie ein verlassener Planet

Fazio erinnert sich noch gut an den Weihnachts-Urlaub vor einigen Jahren, den er in seiner Heimatstadt verbracht hat. Sein Vater hatte einen Herzinfarkt, also rief die Familie einen Krankenwagen. Der musste ganze 70 Kilometer weit fahren – so weit weg ist das nächste öffentliche Krankenhaus von der kalabrischen Stadt am Meer. "Es ist eine Schande, was da passiert." Und das seit mindestens zehn Jahren, sagt er.

Funktionstüchtige Kliniken wieder aufmachen

Vor allem eine Schande, weil Cariati eigentlich ein voll funktionstüchtiges Krankenhaus hat. Als es noch geöffnet war, war es Anlaufstelle für mehr als 100.000 Menschen in der Region. Dann wurde es dichtgemacht. Weggespart. Anstatt es aber wieder ins Gesundheitsnetz zu integrieren in diesem von der Pandemie so sehr gebeutelten Land, werden landesweit Zeltstädte aufgebaut, um Corona-Patienten zu versorgen. "Für Milliarden!", sagt Mimmo Formaro, Sprecher der etwa 40-köpfigen Initiative "Le Lampare", die seit dem 19. November das verwaiste Krankenhaus besetzt. Für so viel Geld könne man die städtische Klinik wieder eröffnen, akut für Covid-Patienten und später, um den Menschen in der Region endlich wieder ein anständiges Gesundheitssystem zu bieten. Die Gruppe fordert also: aufmachen, sofort!