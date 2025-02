Bundestagswahl: Links auf dem Land

Und die Eintrittswelle hält an, auch nach dem darauffolgenden Freitag, an dem Merz scheiterte, als er mit der AfD das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz durchbringen wollte. Zwar stimmte neben der AfD das Bündnis Sarah Wagenknecht diesmal dafür, doch in der CDU- und in der FDP-Fraktion machten so viele Abgeordnete nicht mit, dass es nicht reichte. Und selbst wenn Merz stetig wiederholt, die Mehrheit der Bevölkerung wolle das, was er will, gibt es eben auch viele Menschen, die nun befürchten, Merz könnte nach der Wahl stärker mit den Rechtsextremen kooperieren.

Die Stimmung ist also aufgeheizt, es gibt bundesweite Demos mit hunderttausenden Protestierenden – und Menschen treten vermehrt in Parteien ein. Auch in Die Linke. Als deren Spitzenkandidat Jan van Aken am 3. Februar auf Wahlkampftour Station im Stuttgarter Gewerkschaftshaus machte, konnte er sich freuen. "Als ich vor zehn Jahren hier war, kamen acht Leute. Heute sind es 800." In Umfragen kommt die Partei mittlerweile auf fünf bis sechs Prozent. Das gibt zwar noch keine Sicherheit, aber Aufwind.

Früher auch rechte Bands gehört

Auch Niko Führinger ist motiviert, verteilt morgens vor Arbeitsbeginn Flugblätter an der S-Bahn. Nicht in Grabenstetten, sondern am Bahnhof in Plochingen, wo er bei einem Recyclingunternehmen den Bereich Umwelt, Sicherheit und Gesundheit leitet. Es sei ein Glück, dass er seine Überzeugung, dass man mehr für die Umwelt tun muss, auch bei der Arbeit umsetzen könne. Studiert hat er Energie- und Ressourcenmanagement an der Hochschule in Geislingen. Das war praktisch, weil er so bei seinen Eltern wohnen konnte, die ebenfalls in einem Dorf leben. "Ich bin also auf dem Land aufgewachsen, kenne die Situation."

Was meint er damit? "Auf dem Dorf ist alles ziemlich festgelegt. Und du nimmst soziale Probleme fast nicht wahr." Es wirke immer alles recht harmonisch. Als Jugendlicher ging er in den einzigen örtlichen Jugendtreff: den Bauwagen am Dorfrand. "Da traf man sich, hat gesoffen und Musik gehört." Musik ist eine seiner Leidenschaften, Metal und Punk – deswegen auch die tätowierten Arme, das Piercing in Nase und Lippe und die gedehnten Ohrlöcher. "Wenn man in der Musikszene ist, kommt das irgendwann."