Die Solidarität der taz: "Wir sind stolz auf die KollegInnen"

Die taz weiß, dass es journalistisch auch öde und abstumpfend sein kann, Rechtsextreme auf diese Weise zu beschreiben. Wir haben dann manchmal unsere ideelle Leserin im Kopf, die vielleicht mit den Augen rollt und seufzt: Leute, ich weiß das doch, warum füllt ihr denn Spalte um Spalte mit sowas, kein Mensch braucht das, um zu begreifen, dass das Widerlinge sind.

Doch, wir brauchen das, wir brauchen das genau so, wir brauchen die Details, und wir brauchen sie aus den Foren und von den Plattformen, die heutzutage eben der Ort sind, an dem die rechtsextreme, gefährliche Suppe zusammengebraut wird. Und wir sind stolz auf alle KollegInnen, die sich durch den finanziell und juristisch erstarkten Apparat der AfD nicht davon abschrecken lassen, all das aufzuschreiben und zu berichten.

Die taz hofft sehr, dass es auch im neuen Verfahren in Frankfurt RichterInnen gibt, die das so oder so ähnlich sehen. Viel Glück und Erfolg, liebe Kontext-KollegInnen!