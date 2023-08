Geflüchtete unerwünscht: Im Aufmarschland

In seinem Balinger Büro steht der Baden-Württemberg-Wimpel, auf dem Tisch der Apfelsaft, und die Anwesenheit der Pressesprecherin signalisiert: Die Lage ist ernst. "Jetzt hab ichꞌs grade verdrängt und jetzt kommen sie daher", witzelt der CDU-Mann, "aber mal im Ernst: Vor fünf Wochen hätte ich gesagt, so was passiert im Zollernalbkreis nicht." In Killer haben die Parteifreunde Pauli ebenso im Regen stehen lassen wie die Gemeinderäte aller demokratischen Parteien. Heute lobt Michael Eisele, Fraktionsvorsitzender der CDU im Burladinger Gemeinderat, zwar den Landrat für dessen Mut. Als sich die Wut gegen Pauli entladen hat, ist er aber nicht aufgestanden. "Wir wollten die Situation nicht weiter eskalieren", sagt er.

Der Gasthof Lamm am Ortseingang von Killer serviert schon seit Jahren keine Mahlzeiten mehr. Der Eigentümer hat das Gebäude zur Zwischennutzung an ausländische Arbeiter vermietet, denen nun gekündigt wurde. Denn 30 bis 40 Geflüchtete sollen hier unterkommen. Zu viele für das Dorf, in dem es bereits eine Unterkunft gibt, wettern die Gegner:innen - die natürlich nichts gegen Ausländer haben und keine Nazis sein wollen.

Die Politik reagiert: erst einmal abtauchen

Geplant war vor fünf Wochen eine Infoveranstaltung zur Flüchtlingsunterbringung, die Gegner:innen bereiteten sich tags zuvor auf einem Bürgertreffen vor. Der Landrat hatte davon Wind bekommen, wollte vorbeischauen, wurde weggeschickt und am nächsten Tag ausgebuht. Ein geschickt bearbeitetes Video vom Aufstand der Wutbürger:innen kursiert im Netz, Fakten und Richtigstellungen des Landrats wurden rausgeschnitten. Und Almut Scherzer vom AK-Asyl, niedergeschrienes Opfer des Volkszorns in Killer, fragt sich, ob man in so einen Ort noch Geflüchtete schicken kann. Wer am lautesten schreit, gewinnt also? Sieht so das neue Normal aus?

Viele sind in den Wochen nach dem Eklat abgetaucht. Sommerferien, endlich mal wieder Ruhe haben. Der Ortsvorsteher genauso wie die Burladinger Gemeinderäte und viele Killermer. Den eigenen Namen will kaum einer in der Zeitung lesen. Ein Bild? Auf keinen Fall, sagt die Frau mit dem polnischen Akzent, die in der Schwüle Unkraut jätet, um den Rasen sauber zu halten. Ihr Haus liegt hinter dem Gasthof Lamm auf dem Weg zur Polensiedlung, wie die kleinen Häuser genannt werden, wo die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg untergekommen sind. Klar war sie beim sogenannten Bürgertreff, klar war sie tags darauf bei der offiziellen Infoveranstaltung, "das können die da oben doch nicht mit uns machen". Junge Männer hier reinsetzen, was da passiert, kann man ja immer wieder hören. Familien wären okay, sagt sie, aber die jungen Männer, die nur am Bolzplatz rumhängen …